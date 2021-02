Cernusco, un’altra classe in quarantena alla primaria. Ancora in crescita i contagi

Dopo i casi alla scuola materna, chiusa per tutta la settimana, un’altra classe della primaria è in quarantena

Sono 36 i cernuschesi attualmente positivi, di cui 7 minori finora accertati e altri in attesa di esito di tampone

CERNUSCO – Un’altra classe in quarantena a Cernusco. Da questa mattina, giovedì, gli alunni di una classe della scuola primaria sono in quarantena a seguito della positività riscontrata in una classe. Salgono quindi a due le classi poste in isolamento alla primaria mentre la scuola materna, dove si erano registrati tre casi di positività tra le educatrici e si era quindi optato per la sanificazione della struttura, resterà chiusa per tutta la settimana .

Una situazione delicata su cui il sindaco Giovanna De Capitani aveva già posto l’accento, sottolineando di assistere con una certa preoccupazione l’aumento dei contagi in paese. Il comunicato diffuso lunedì sera parlava di 29 positivi. Un numero cresciuto in questi giorni tanto che sono 36 le persone attualmente in isolamento domiciliare di cui 7 minori finora accertati con altri in attesa di esito di tampone.