Giorno del Ricordo. Due serate a Osnago per riflettere sul dramma delle foibe

Verrà trattato il tema anche della storia del confine orientale

Interverranno esperti del settore e sarà riservato uno spazio anche per le domande e le riflessioni del pubblico

OSNAGO – In occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, Progetto Osnago, in collaborazione con il Comune di Osnago, propone una riflessione sulla tragedia delle foibe istriane, giuliane e dalmate, inserita nel contesto storico delle guerre che portarono dapprima al crollo dell’Impero Austro-Ungarico, poi all’occupazione italiana dei Balcani durante il regime fascista, e infine agli eventi della Resistenza sia in Italia che nell’ex Jugoslavia.

Gabriele Fontana, collaboratore dell’ISREC (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea) di Bergamo, coordinerà il dibattito, confrontandosi con Alessandra Kersevan, saggista esperta in storia e cultura del Friuli Venezia Giulia e del confine orientale.

“Il percorso si svilupperà in due serate, martedì 4 e martedì 11 febbraio alle 20:30 in Sala Civica, per offrire un approfondimento completo sui principali eventi storici e le vicende, compresi i crimini di guerra italiani, che condussero al dramma delle foibe nelle diverse aree del nostro confine orientale. Nella prima serata, Alessandra Kersevan interverrà in collegamento audio-video, mentre nella seconda sarà presente in sala” spiegano i coordinatori dell’iniziativa.

Infine, in entrambe le serate sarà previsto uno spazio dedicato alle domande e alle riflessioni del pubblico presente.