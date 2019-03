Coinvolti anche i bambini con i loro genitori

Quattro le zone passate al setaccio dai volontari

IMBERSAGO – Ottima partecipazione ieri, domenica 3 marzo, alla giornata del verde pulito promossa dall’amministrazione comunale. Sono stati numerosi infatti i volontari che, armati di guanti, rastrelli e paletti, si sono rimboccati le maniche per rendere più pulito e quindi più bello il loro paese. Tra questi c’era anche il sindaco Giovanni Ghislandi. Presenti anche diversi bambini con i loro genitori. I volontari si sono concentrati principalmente su quattro zone. Ovvero l’area boschiva situata tra via Castelbarco e via Moratti, la strada provinciale 56 che collega ad Arlate, il parco giochi di via Fermi e la zona verso il fiume Adda. Il tema del rispetto dell’ambiente è molto sentito a Imbersago. Basta pensare che esiste un gruppo che a cadenza mensile si ritrova alla domenica mattina per ripulire le aree imbrattate dai rifiuti. Ieri a dare una mano ai volontari imbersaghesi c’erano anche i Green boys di Brivio.