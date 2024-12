Merate. Capodanno in sicurezza: le disposizioni del Comune per festeggiamenti responsabili

Ordinanza con indicazioni riguardo all’uso di fuochi d’artificio e altre pratiche durante le festività

Il Sindaco: “Viviamo insieme una serata di festa nel rispetto di tutti”

MERATE – Il Capodanno è un’occasione speciale per celebrare l’inizio di un nuovo anno, un momento di gioia, condivisione e serenità per tutti. Per garantire che i festeggiamenti si svolgano in sicurezza e nel rispetto di ogni cittadino, il Comune di Merate ha emesso l’Ordinanza n. 26 del 27 dicembre 2024, contenente importanti disposizioni che riguardano l’uso di fuochi d’artificio e altre pratiche durante le festività.

L’ordinanza stabilisce le seguenti disposizioni: divieto assoluto di utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili nelle aree pubbliche (strade, piazze, parchi pubblici) dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 07 del 1° gennaio; divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non di libera vendita in luoghi privati senza apposita licenza.

Inoltre, è previsto il divieto di lanciare petardi o mortaretti, valido fino all’ultimo giorno di Carnevale, in qualsiasi contesto che possa compromettere la sicurezza altrui. In caso di comportamenti inappropriati da parte di individui o gruppi, contattare il 112.

Il Comune di Merate ricorda che i rumori forti possono causare stress e disagi agli animali domestici. Per proteggerli, in collaborazione con Enpa Merate, il Comune ricorda: tenere gli animali in un luogo sicuro e tranquillo durante i festeggiamenti; Non lasciare soli i vostri animali d’affezione; In caso di smarrimento di animali fare sempre segnalazione alle associazioni, ai canili, alle strutture deputate al soccorso di animali. (Numero Enpa Merate: 320 673 7216. Numero Canile Merate: 351 931 1611).

Inoltre, il Comune di Merate raccomanda che, nel caso si incontrasse un cane o un altro animale smarrito in questi giorni, si cerchi di avvicinarsi con calma, tranquillizzarlo e metterlo in sicurezza. È anche importante assicurarsi che gli animali non abbiano accesso a balconi o altre aree pericolose.

“Viviamo insieme una serata di festa nel rispetto di tutti. Rinnovo l’appello al buon senso e al rispetto per le persone, i luoghi pubblici e privati, e gli animali d’affezione, affinché le festività di fine anno possano essere vissute con serenità e sicurezza da tutti” conclude il Sindaco, Mattia Salvioni.