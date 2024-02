Merate, con il tavolo per la pace l’incontro “Africa. Le guerre dimenticate”

Appuntamento venerdì sera in oratorio con la testimonianza di padre Raoul Sohouénou dal Benin e padre James Owino dall’Uganda

MERATE – “Africa. Le guerre dimenticate”: è il titolo dell’incontro promosso venerdì sera, 9 febbraio, alle 20.45 in oratorio a Merate che vedrà protagonisti come relatori due missionari comboniani, padre Raoul Sohouénou e padre James Owino che condivideranno la loro testimonianza dalle missioni il primo in Benin e il secondo in Uganda.

L’iniziativa porta la firma del Tavolo delle associazioni del meratese per la pace che intende così proseguire il percorso di approfondimento e confronto sui temi della pace con una nuova proposta rivolta al territorio.

In questa occasione si rifletterà infatti sulle guerre dimenticate che da anni, o da tempi più recenti, si combattono nel continente africano, e alle quali, nella quasi totalità dei casi, viene riservata dai mass media un’attenzione occasionale o addirittura nulla.

La mancata diffusione di queste informazioni porta ad ignorare la sofferenza delle popolazioni coinvolte, non favorisce la consapevolezza dei meccanismi che ci uniscono a livello globale e in particolare delle motivazioni che spingono milioni di persone a lasciare il proprio Paese. Lo scarso approfondimento di ciò che avviene in Africa non permette inoltre una conoscenza delle molteplici realtà che compongono questo continente e dei cambiamenti che stanno avvenendo.

La serata sarà quindi l’occasione per ampliare la conoscenza dell’Africa di oggi: dei conflitti che l’attraversano e dei percorsi di trasformazione che coinvolgono le diverse aree.

L’incontro sarà preceduto da una cena di condivisione (prenotazione alla mail merateseperlapce@gmail.com).

Il percorso proseguirà con la riproposizione della fiaccolata che si terrà a Merate il 2 marzo in occasione del terzo anno dell’inizio della guerra in Ucraina, e che quest’anno si svolgerà sotto l’esortazione “Educhiamoci alla pace”.

Del tavolo della pace fanno parte Anpi Meratese, Emergency Merate, L’altra metà del cielo, DietroLaLavagna, Progetto Osnago, Fondazione Pime, Agesci gruppo Cernusco I, Officina Donna Olgiate Molgora, Parrocchia Sant’Ambrogio – Merate.