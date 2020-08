Merate, consegnate le borse di studio a 41 studenti meritevoli

Gli studenti sono stati omaggiati anche di quadernino e penna e della tessera per utilizzare all’ecocompattatore

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta ieri sera, venerdì, in piazza Libertà

MERATE – Piazza Libertà ha fatto da cornice ieri sera, venerdì, alla cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli. Ben 41 le borse di studio conseguite dai ragazzi di Merate capaci di distinguersi per bravura e impegno anche in un anno scolastico particolare e diverso come quello contraddistinto dall’emergenza Covid. A loro, oltre che all’assegno vero e proprio, l’assessore al Welfare Franca Maggioni ha voluto regalare un quaderno e una matita coperti di strass a simboleggiare un futuro luminoso e brillante. L’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani ha invece voluto omaggiarli della tessera con cui poter accedere al nuovo ecocompattatore per il riciclo delle bottiglie in Pet, posizionato alla piattaforma ecologica da alcune settimane. Il sindaco Massimo Panzeri ha infine espresso l’auspicio che possano continuare a distinguersi per bravura e impegno anche in futuro.

Ecco l’elenco dei vincitori delle borse di studio

ECCELLENZE

Binaghi Dario

Canelli Eugenio

Cogliati Giulia

Cattaneo Chiara

Crippa Chiara

Galloro Beatrice

Ghezzi Laura

Giacobone Federico

Miniaci Alessandra

Notaro Aurora

Piazza Eleonora

Salsi Diego

Sironi Luca

Veronesi Fausto

Zuffi Lorenzo

MERITO REDDITO

Bielli Iris

Bielli Tiziano

Bonanomi Sofia

Bonfanti Gabriele

Brigatti Martina

Casati Alice

Casati Ilaria

Cimmino Anna

Cimmino Luca

Folladore Martina

Ingrassia Mattia

Maggioni Andrea

Maggioni Cristian

Mihali Gabriela

Muce Greta

Orsenigo Matteo

Panzeri Emanuele

Ponzoni Virginia

Pozzoni Andrea

Reali Jacopo

Reali Rachele

Rossi Gaia

Rossi Giulia

Tozzato Giulia

Trabattoni Claudia

Viganò Diego