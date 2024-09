Merate, “E’ BenEsserci”: con la Bamp un pomeriggio di sport e l’incontro con Elena Casiraghi

Appuntamento sabato 28 settembre con un pomeriggio di sport, benessere e divertimento

L’iniziativa porta la firma della Bamp, la biblioteca di Pagnano, in sinergia con diverse associazioni del territorio

MERATE – Un pomeriggio di sport, benessere e divertimento organizzato dalla Bamp, la biblioteca Alfonso Mandelli di Pagnano, riaperta poco meno di un anno fa grazie all’intuizione e alla volontà di un gruppo di amiche.

L’appuntamento per stare bene è sabato 28 settembre a partire dalle 14.30. L’oratorio di Pagnano si trasformerà in una palestra a cielo aperto con i campi pronti a ospitare prove libere di calcio, pallavolo, ginnastica funzionale, karate, atletica, ginnastica artistica e pilates. Il tutto grazie alla collaborazione con Ac Pagnano, Team 4 Movement, Asd Karate Shotokan Ryu, Movimenti, Polisportiva Libertas Cernuschese e Polisportiva Aurora.

Un’opportunità per cimentarsi con le diverse discipline sportive riservata non solo ai bambini, in vista della ripresa delle attività sportive, ma anche ai grandi, che potranno sperimentare e toccare con mano i benefici, fisici e mentali, della pratica sportiva.

Un argomento che verrà approfondito nell’incontro in programma alle 17.30 con Elena Casiraghi, specialista in nutrizione e integrazione dello sport e nota al grande pubblico come speaker della trasmissione Deejay Training Center, condotta da Linus su Radio Deejay e conduttrice guida – insieme ad Alessandra Patitucci – del podcast “Buono a sapersi”.

Mamma sportiva di due bimbe e autrice del sito Sporteat.com, dove con un linguaggio semplice racconta contenuti scientifici di nutrizione, integrazione alimentare e allenamento, a Pagnano sarà presente in veste di autrice del libro “Nutri la tua energia”, nel quale focalizza l’attenzione sulla conoscenza dell’invecchiamento e sulle tre chiavi del benessere longevo: alimentazione, esercizio fisico e sonno.

Motivi per cui è BENesserci a Pagnano il prossimo 28 settembre!

Ingresso libero.

Info: bamp.pagnano@gmail.com