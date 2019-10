Merate, gli studenti della 3 A di Sartirana al Festival della canzone europea dei bambini

Il testo “La bronchite dei dinosauri” è tra i dieci vincitori del concorso “Un testo per noi”

Musicato da Sandro Comini, verrà presentato ufficialmente al festival in programma ad aprile in Trentino: gli alunni meratesi dovranno curare anche la coreagrafia

MERATE – Lo spunto lo hanno fornito alcune lezioni in classe dedicate ai dinosauri. Non è stato poi facile passare dalle parole… alle rime trovando la metrica giusta con cui dare ritmo al testo. Ma, alla fine, il risultato è stato vincente! La classe 3^ A della scuola primaria di Sartirana è tra le dieci vincitrici, tutte a pari merito, della XV edizione del concorso Un testo per noi, indetto dall’associazione Coro Piccole Colonne di Trento e rivolto alle classi delle scuole primarie d’Italia e del mondo.

Galeotti sono stati i dinosauri

Grazie al lavoro svolto in classe insieme all’insegnante Emilia Gandini, i bambini sono riusciti a comporre un testo “La bronchite dei dinosauri” che è stato ora trasformato in musica grazie a Sandro Comini, direttore d’orchestra in numerose trasmissioni televisive, nonché collaboratore di famosi cantanti italiani. Il brano è stato presentato in anteprima questa mattina, in sala consiliare, a Merate.

Seduti nei banchi solitamente occupati dai consiglieri comunali, i bambini di terza hanno ascoltato con attenzione l’arrangiamento del loro testo, dichiarandosi sostanzialmente soddisfatti del lavoro svolto. “Devo dire che avete davvero svolto un ottimo lavoro in classe – ha puntualizzato Adalberta Brunelli, direttore artistico del Festival -. Il maestro Comini ha dovuto cambiare solo alcune parole per aggiustare la metrica, ma l’ossatura è rimasta la vostra. So che qualcuno di voi – ha aggiunto scherzando – non ha gradito queste modifiche, seppur marginali, ma sono funzionali allo spettacolo”.

In concorso al Festival della canzone europea dei bambini

Oltre che essere inserito nel Cd, in uscita a dicembre, che raccoglierà le canzoni dei vincitori, “La bronchite dei dinosauri” farà parte dei dieci brani che il Coro piccole Colonne interpreterà al festival della Canzone europea dei Bambini, evento conclusivo e di premiazione del concorso. L’appuntamento è in programma il 25 e il 26 aprile al Palazzo del ghiaccio di Baselga di Pinè in provincia di Trento ed è organizzato in collaborazione con Apt Pinè Cimbra. Anche gli alunni di Sartirana saranno chiamati a un ruolo non di poco conto, visto che avranno il compito di creare la coreografia per la propria canzone.

Uno spettacolo nato dai bambini e rivolto ai bambini

“Il nostro spettacolo si differenzia da tutti gli altri perché nasce dai bambini e a loro è dedicato” ha sottolineato la direttrice che a questo festival, nato 32 anni fa e cresciuto di anno in anno fino a diventare internazionale, ha dedicato la vita decidendo di lasciare il posto di lavoro come ragioniera per coronare il sogno di diventare, seguendo le orme di Mariele Ventre, maestra di canto corale infantile. “Questa classe dà lustro alla scuola e all’intera collettività di Merate” ha concluso, ringraziando maestre e istituto comprensivo, presente con la dirigente scolastica Stefania Perego, per la collaborazione prestata. Soddisfatti anche il sindaco Massimo Panzeri e l’assessore all’Istruzione Franca Maggioni.