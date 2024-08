Merate, infiltrazioni alla palestra delle scuole di Montello: 170mila euro per i lavori

L’obiettivo è intervenire alla radice del problema per risolverlo definitivamente

All’origine delle infiltrazioni dal soffitto la mancata realizzazione dell’isolamento termico

MERATE – Risolvere alla radice il problema delle infiltrazioni d’acqua dal soffitto della palestra della scuola primaria di via Montello, dovute dall’umidità. E’ l’obiettivo dell’intervento per cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni ha stanziato, con la variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale di fine luglio, 170mila euro.

Dopo aver effettuato dei sopralluoghi sul tetto della palestra insieme ai tecnici, l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio ha precisato in aula consiliare come “sia stata eseguita una realizzazione non conforme al progetto in quanto non è stato messo l’isolamento termico nel soffitto. Questo crea una condensa superficiale nell’intradosso, peggiorata dalla presenza del controsoffitto”.

Da qui l’esigenza di intervenire in due modi, sia dall’interno che dall’esterno, dando priorità alla rimozione del controsoffitto e al rifacimento del soffitto interno in modo da poter rendere fruibile la palestra il più presto possibile, in tempo per la ripresa delle attività scolastiche (il 12 settembre) e di quelle sportive. Dopodiché si potrà procedere sull’esterno, una volta incassata la relazione del termotecnico sul progetto di isolamento termico esterno.