Merate, lotta alle zanzare con bat box, pastiglie larvicida e disinfestazioni

Continua la campagna di distribuzione gratuita di un campione di pastiglia larvicida

Giovedì 27 giugno è previsto il secondo intervento di nebulizzazione delle aree verdi e dei parchi cittadini

MERATE – Verrà svolto giovedì 27 giugno il secondo intervento di nebulizzazione delle aree verdi e dei parchi cittadini predisposto dall’amministrazione per contrastare la proliferazione delle zanzare sul territorio, fenomeno acutizzato nelle ultime settimane anche a causa delle continue piogge.

L’intenzione del Comune è quella di installare ulteriori cinque casette per pipistrelli nelle aree verdi in modo da favorire l’insediamento dei chirotteri che si nutrono di insetti tra cui le zanzare. Un pipistrello può mangiare fino a 3000 insetti per notte risultando un rimedio ecologico contro i fastidiosi insetti, capaci di infastidire chiunque con il loro ronzio e le loro punture.

Presso l’ecosportello del Comune di Merate è ancora in corso la distribuzione di un campione gratuito di pastiglie larvicide.

La compressa va versata direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare, come acque stagnanti, fossi, canali, stagni e pozze d’acqua oltre che in sistemi idraulici chiusi come tombini e vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole. I trattamenti per una maggiore efficacia andrebbero ripetuti ogni 3-4 settimane.