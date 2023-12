Merate: non solo pattinaggio, in pista lo show e le prove di hockey su ghiaccio

Appuntamento da non perdere sabato pomeriggio alla pista di pattinaggio sul ghiaccio

Dopo l’esibizione degli atleti di Ice Lab e la dimostrazione della società Hockey Club Milano Devils, sarà possibile provare a giocare a hockey

MERATE – Non solo pattinaggio, ma anche hockey su ghiaccio. Sabato pomeriggio la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Libertà, dietro il Comune, si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per lo show prima degli atleti della società di pattinaggio Icelab con i loro volteggi e le loro acrobazie e l’esibizione poi dei giocatori della società Hockey Club Milano Devils.

Un appuntamento da non perdere, quello in programma a partire dalle 17.30, anche perché, terminata l’esibizione degli atleti “ufficiali”, sarà possibile cimentarsi a giocare con bastone e dischetto nero. L’iniziativa, promossa nell’ambito del cartellone di iniziative, targate Pro Loco, denominate Atmosfera di Natale, è rivolta ad adulti e bambini dai 5 anni in su che potranno provare a giocare a loro volta, indossando l’apposita attrezzatura da hockey. Il costo della prova, comprensivo dell’attrezzatura, è di 5 euro.

Da segnalare, sempre all’interno della rassegna Atmosfera di Natale, lo spettacolo di bolle giganti di Babbo Natale davanti all’igloo in piazza Eroi sabato alle 16 mentre domenica in via degli Alpini si terrà il mercatino degli hobbisti e il villaggio di Natale con Babbo Pompiere, street food e gonfiabili nell’ambito del Fire Party Christmas Edition. Da non perdere poi l’esibizione dei campanari con il carillon di campane organizzato in collaborazione con le parrocchie di Merate. L’iniziativa, a cura di Paolo Branchi, si sviluppa in una sorta di tour musicale cn partenza alle 8.45 dalla chiesa di Brugarolo e tappa alle 9.30 a Novate, alle 10.45 a Pagnano, alle 12 a Sartirana, alle 12 alla trattoria La Cava, alle 14.45 al mercatino di viale gli alpini, alle 16.30 in piazza Eroi e infine, alle 17.45 alla chiesa di Merate.

E sempre domenica, intorno alle 16.15 Santa Lucia arriverà in piazza per la consegna dei doni per i bambini piccoli a sostegno dell’attività svolta dal centro di aiuto alla vita di Novate.