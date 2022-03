Merate: presidio in piazza il 2 per dire no alla guerra in Ucraina

Appuntamento mercoledì alle 18 in piazza Prinetti per dire no alla guerra in Ucraina

L’iniziativa porta le firme di diverse associazioni del Meratese

MERATE – Un presidio in piazza Prinetti per dire no alla guerra in Ucraina. L’appuntamento è in programma mercoledì alle 18 grazie all’iniziativa promossa da una serie di associazioni del Meratese su impulso di Amnesty international e della pastorale giovanile del Decanato di Merate. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza. Il presidio intende infatti riaffermare il valore della pace e testimoniare la necessità di un impegno comune a sua difesa: la guerra non è mai la soluzione ai conflitti, ma una scorciatoia che aggrava i contrasti anziché risolverli.

Non solo. La manifestazione vuole essere inoltre un segno di solidarietà con le sofferenze della popolazione ucraina, duramente colpita dalla guerra, e un richiamo al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani.

Questa mattina, martedì, gli studenti del liceo Agnesi manifesteranno a loro volta contro la guerra con un breve presidio nel cortile dell’istituto di via dei Lodovichi in programma intorno alle 11.10.