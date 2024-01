Merate, prolungata l’apertura della pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio avrebbe dovuto chiudere il 7 gennaio, ma resterà aperta fino al 14 gennaio

La decisione della Pro Loco a seguito dell’alto gradimento riscosso tra i cittadini

MERATE – Buone notizie per gli amanti della pista di pattinaggio su ghiaccio allestita per le festività di Natale in piazza Libertà, dietro al Municipio. La struttura resterà aperta una settimana in più rispetto a quanto stabilito all’inizio.

Dato il successo dell’iniziativa, che ha calamitato sulla pista di ghiaccio tante persone, il sodalizio guidato dalla presidente Simona Vitali ha deciso, insieme al gestore della struttura, di prolungare fino al 14 gennaio l’apertura della pista che sarà così fruibile da meratesi e non per altri sette giorni rispetto alla data del 7 gennaio, stabilita in origine a conclusione delle iniziative natalizie.

La struttura manterrà gli orari di apertura consueti, ovvero dalle 15 alle 19 da lunedì a venerdì con apertura anche alla mattina il sabato e la domenica.