Merate: stasera in Auditorium incontro sul cyberbullismo

La serata è promossa dall’assessorato al Welfare insieme a Ondif Lecco

Focus sull’essere adulti nell’era digitale tra norme e prassi grazie alla criminologa Crema e al pm Chiara Di Francesco

MERATE – “Essere adulti nell’era digitale tra norme e prassi. Cenni sul cyberbullismo”. E’ il titolo dell’incontro promosso per questa sera, giovedì 18 gennaio, alle 20.30 in auditorium per affrontare un tema spinoso e complesso come quello dei comportamenti aggressivi messi in atto in rete, tramite cellulari e tablet, utilizzando come cassa di risonanza i social media.

Promossa dall’assessore al Welfare Franca Maggioni in collaborazione con Ondif, l’osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, la serata verrà come moderatore l’avvocato Silvia Natalia Castagna, presidente territoriale Ondif di Lecco: i relatori saranno invece l’avvocato Stefania Crema, criminologa e docente di normative e tutela delle persone all’univeristà Cattolica di Milano e alla Statale di Torino e la dottoressa Chiara Di Francesco, sostiytuto procuratore della Repubblica al Trbunale di Lecco.

L’incontro è a ingresso libero.