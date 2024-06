Merate, tutto pronto per i festeggiamenti per i 180 anni dei Vigili del Fuoco

Il clou dei festeggiamenti è previsto sabato 22 giugno

180 anni di vita per i Vigili del Fuoco di Merate, nati come compagnia di Zappatori Pompieri per volontà del marchese Rescalli

MERATE – Le bandiere tricolori sventolano già nel centro della città, dove diversi negozi hanno esposto oggetti pompieristici in vetrina o all’interno delle attività stesse. E, nell’atrio del Municipio, è possibile ammirare la mostra di quadri e quella di diorami, realizzata dal vigile del Fuoco Sergio Salemi, riproducendo in scala 1:87 diverse tipologie di intervento dei Vigili del Fuoco, dagli incendi all’evacuazioni, passando per crolli, dissesti idrogeologici e incidenti.

E’ tutto pronto per la grande festa per i 180 anni di fondazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Merate, nato nel lontano 1844 per volontà del marchese Rescalli che, ispirato dall’esempio francese dei “Sapeurs – Pompiers”, decise di dare vita a Villa Subaglio alla compagnia di “Zappatori Pompieri”.

Diventati poi il “Corpo dei Civici Pompieri”, entrano a far parte, a seguito della riorganizzazione a livello nazionale, del 25° Corpo Vigili del Fuoco di Como, trasferendo nel 1946 la sede, dopo una breve permanenza nell’officina di Venuto Casati in via Papa Giovanni XXIII, nei locali adiacenti al palazzo municipale in piazza Degli Eroi. Nemmeno dieci anni dopo, la sede viene spostata, nel 1955 in piazza San Bartolomeo di fianco all’omonima chiesa fino all’ultimo trasferimento, quello del 2004, in via Degli Alpini nella sede più funzionale e moderna.

Tutte tappe di una presenza ultrasecolare sul territorio che sarà possibile rivivere sabato 22 giugno, quando le vie di Merate si trasformeranno in un museo diffuso dei Vigili del Fuoco con mezzi storici e personale pronto a spiegare la storia del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Merate, formato attualmente da 43 pompieri volontari, attivi su un territorio di 25 Comuni e circa 150mila abitanti. Giusto per avere un’idea, nel 2023 gli interventi realizzati dal distaccamento, capitanato dall’ottobre 2023 da Andrea Beretta, sono stati oltre 900.

Per tutta la giornata di sabato la caserma in via degli Alpini sarà aperta al pubblico per mostrare i mezzi e i meccanismi di attivazione in caso di emergenza. Dalle 15 alle 17 sono previste le esercitazioni degli allievi di Amis di Pumpier, Trentino, Valle d’Aosta e Verolanuova in piazza Prinetti. Sempre all’ombra della Torre sarà possibile gustarsi la risottata (info 039 5983790) mentre sfileranno per le vie del centro tutti i corpi partecipanti alla manifestazione. Alle 20 è in programma la premiazione del torneo dei padel e powerlifting promossi per la festa mentre alle 20.30 avrà luogo la vera e propria cerimonia del 180esimo, seguita dalle dimostrazioni pompieristiche dei Vigili del Fuoco.