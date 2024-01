Merate, un 2024 ricco di eventi con la Pro Loco: tra le novità la festa medievale

Confermati anche per quest’anno gli eventi di E…state a Merate e Magico Natale

Ricco e variegato il programma di attività predisposto dalla Pro Loco per il 2024

MERATE – Dai corsi, ormai entrati a far parte della tradizione, come quello di yoga e di storia dell’arte alla novità di quello di giapponese, passando per le gite fuoriporta, l’abbonamento alla stagione del Piccolo Teatro a Milano, l’adesione a Ville Aperte e i tornei di scopa al centro anziani. Senza dimenticare i cartelloni di eventi di Estate a Merate e del Magico Natale, a cui va aggiunta la novità del 2024, ovvero la festa medievale in programma a settembre.

E’ ricco il programma presentato dalla Pro Loco per il 2024. Il sodalizio, guidato dalla presidente Simona Vitali, ha stilato la bozza del programma, suscettibile di qualche leggera modifica nel corso dell’anno. L’ossatura resterà comunque quella tracciata nel testo già inoltrato all’amministrazione comunale che prevede la conferma di iniziative già proposte negli scorsi anni e alcune importanti novità.

Tra i graditi ritorni il contest fotografico per San Valentino: dal 10 al 14 febbraio verranno posizionate installazioni a forma di cuore nel centro storico e nelle frazioni. I selfie saranno postati sui social e, in base ai like ricevuti i primi tre classificati riceveranno un buono per un aperitivo di coppia.

Sabato 17 febbraio invece largo alle maschere di Carnevale, con una breve sfilata di con la classifica delle migliori maschere classificate. Sempre il 17, in serata, è prevista la notte della boxe.

Il mese di marzo sarà contrassegnato invece delle iniziative in occasione della giornata della poesia, il 21 marzo, e dalla caccia all’uovo, sabato 30 marzo, in occasione della Pasqua. Si andrà invece in cerca di erbe spontanee domenica 14 aprile con la passeggiata nei boschi per raccogliere le erbe spontanee per la cucina, in collaborazione con una chef che poi cucinerà per i partecipanti.

A maggio tornerà invece l’Hop Hop Street Food per tre giorni, dal 17 al 19 maggio, di cibi dal mondo nel centro storico mentre il 25 maggio verrà proposta la seconda edizione della notte dello sport con il coinvolgimento delle associazioni sportive di Merate.

Non poteva mancare il cartellone estivo di Estate a Merate con, tra le altre cose, il tributo a Vasco Rossi, Merate DiVino e il picnic sotto le stelle.

Il 15 settembre invece il centro storico farà da cornice a una bellissima rievocazione medievale mentre a ottobre da 7 al 9, tornerà l’hop hop street food. Non poteva mancare la festa del cioccolato e d’autunno in programma sabato 26 e domenica 27. Confermato l’appuntamento di Halloween con Dolcetto o scherzetto al centro anziani mentre a dicembre verrà riproposto il Magico Natale con la conferma della pista di pattinaggio sui ghiaccio in piazza Libertà, la filodifussione e l’installazione luminosa per scattare i selfie sulla falsariga dell’igloo di quest’anno. Rispetto all’edizione 2023, va segnalato che i mercatini di Natale si terranno in centro e non più in via degli Alpini.