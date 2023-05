Meratese: anche i negozi coinvolti nel progetto sulla comunicazione non ostile

Hanno aderito per ora 34 negozi a Merate e 20 a Osnago

L’iniziativa rientra nel progetto “Le parole sono importanti, diciamolo anche nei negozi”

MERATE – Con la consegna del manifesto della “comunicazione non ostile” ideato dall’associazione Parole O_Stili (https://paroleostili.it/) ai negozi aderenti di Merate e di Osnago si è concluso il progetto “Le parole sono importanti, diciamolo anche nei negozi” iniziato nel 2021 per volontà dei gruppi Amnesty International – gruppo 126 Merate, Arci La Lo. Co. di Osnago,associazione DietroLaLavagna di Merate e Progetto Osnago.

La proposta, che ha avuto il sostegno di Confcommercio di Lecco, ha visto l’adesione, per ora, di 34 a Merate e 20 a Osnago (per aderire basta scrivere a info@dietrolalavagna.it) e si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’attenzione su una comunicazione gentile e sulla responsabilità delle parole pronunciate e scritte per contrastare il fenomeno dilagante, acuito anche dai social network, della degenerazione del discorso pubblico in insulti e attacchi personali, fino all’incitamento al rifiuto dell’altro e alla violenza.

Composto da dieci princìpi per una comunicazione non ostile, il manifesto vuole favorire comportamenti rispettosi e civili e si caratterizza come un impegno di responsabilità condivisa.

L’iniziativa, allargata anche ai negozi con l’affissione del manifesto della comunicazione non ostile sulle vetrine, si è articolata in diversi eventi. Nella primavera del 2021, per la precisione il 22 febbraio e il 4 e 9 marzo, è stato proposto un un ciclo di tre incontri online sul fenomeno dei discorsi d’odio, approfondendone,attraverso l’intervento di esperti, i caratteri specifici e le possibili azioni di contrasto.

Nell’ottobre 2021 insieme alla rete di OraBasta, nell’ambito della programmazione degli eventi per la giornata internazionale contro la violenza di genere, è stata organizzata la conferenza dal titolo: “Cambiare il linguaggio per cambiare il futuro: la parità di genere attraverso le parole” con la sociolinguista Vera Gheno. Si è poi pensato di promuovere il “Manifesto della comunicazione non ostile” sul territorio con un incontro pubblico nel maggio 2022 con la pedagogista Barbara Alaimo collaboratrice dell’associazione Parole O_Stili. In contemporanea sono stati organizzati due pomeriggi laboratoriali per bimbe e bimbi della scuola primaria alla biblioteca civica Merate e al circolo Arci di Osnago dal titolo “Le parole sono importanti: troviamo insieme le parole del rispetto”.

Infine, a ottobre 2022, è stato condotto dai volontari di Amnesty un laboratorio di quattro ore per classe rivolto a 2 prime medie delle scuole di Calco sull’utilizzo responsabile del linguaggio.

In parallelo è stato inviato il “Manifesto della comunicazione non ostile” alle amministrazioni comunali del territorio con richiesta di adesione a cui hanno dato finora riscontro le amministrazioni di Robbiate, Calco e Osnago con quest’ultima che esporrà i manifesti nei propri spazi pubblici.

Dopo il coinvolgimento dei negozi del territorio, l’obiettivo è proseguire la diffusione del manifesto nelle scuole e negli spazi educativi del territorio.