Non solo burolle: ecco il programma della Castagnata 2024 del Cai Calco

Appuntamento domenica 13 ottobre con la castagnata del Cai Calco

Dall’attività di manutenzione dei sentieri ai giochi per i più piccoli: il programma di una domenica speciale

CALCO – Non una semplice burollata, ma una vera e propria giornata di festa in cui sarà possibile svolgere diverse attività.

E’ tutto pronto per l’imperdibile castagnata promossa, come ogni anno, dal Cai Calco: l’appuntamento è per domenica 13 ottobre con una manifestazione declinata secondo gusti e sensibilità differenti.

Si comincia di buon mattino con il ritrovo (alle 7.30 alla sede di via Indipendenza) per l’attività di pulizia e manutenzione dei sentieri del Monte di Brianza mentre per i ragazzi del gruppo di alpinismo giovanile è in programma un’escursione sui colli calchesi con i soci dell’associazione Monte di Brianza. I volontari del gruppo antincendio boschivo si occuperanno invece della mostra fotografica sui campi di lavoro svolti questa estate mentre, dopo il pranzo in sede riservato ai soci, sarà possibile trascorrere un pomeriggio a base di giochi e attività per i più piccoli gustando le castagne in vendita dalle 14. Non solo.

Durante tutta la manifestazione verrà promossa una raccolta fondi a favore dell’Aido in ricordo di Piergiorgio Mozzanica, socio Cai scomparso lo scorso anno. Anche la castagnata rientra nel novero di attività organizzate per celebrare il 60esimo di fondazione del Cai Calco.