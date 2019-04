L’iniziativa, promossa da Soroptimist club Merate, punta al sostegno e all’integrazione tra donne

Cinque gli appuntamenti previsti in sala civica a Olgiate grazie a Iridanza di Carnate

OLGIATE MOLGORA – “Un girotondo di danze del mondo” a sostegno delle donne in difficoltà e dell’integrazione. E’ ai nastri di partenza un nuovo e originale progetto promosso da Soroptimist International – club di Merate, in collaborazione con Iridanza – danze popolari Carnate, le amministrazioni di Olgiate Molgora e Carnate e con il supporto della Pro Loco Carnatese. L’obiettivo è quello di sostenere donne che stanno attraversando un momento particolare della loro vita, di sensibilizzare ed integrare donne di Paesi e etnie diverse, di diverse culture, di diversi modi di vivere e di sentire la propria vita, di diversa età e professionalità, attraverso un esercizio antico ma sempre moderno che è quello della danza, in particolare della danza popolare dove non esistono preclusioni per cui tutti indistintamente possono partecipare, donando un momento di serenità, di gioia, di relax.

Appuntamento tutti i venerdì di maggio

Cinque gli incontri, tutti in programma nel mese di maggio, ciascuno della durata di due ore. Si comincia il 3 maggio e poi si prosegue per tutti i venerdì del mese, con la festa conclusiva il 31 maggio. Tutti gli appuntamenti si terranno nella sala civica del Comune in viale Sommi Picenardi. L’idea è quella di coinvolgere anche donne che pur non volendo/potendo danzare, comunque sono contente di vedere i balli del mondo, e di sentire la “loro” cultura. E anche persone suggerite dalle assistenti sociali dei Comuni. Il progetto vede protagonista “Iridanza”, associazione di appassionati di danze popolari con sede a Carnate ed è interamente finanziato dal Soroptimist.

Un progetto condiviso con i Comuni di Carnate e Olgiate

“L’obiettivo è quello di aprire uno spazio di confronto semplice, dove si riesca ad unire il bisogno di evadere dalla propria quotidianità seppur per poco tempo, con la voglia di intessere nuove conoscenze e amicizie che possono rivelarsi preziose per sollevarsi da una situazione difficile. Ci aspettiamo quindi che le donne trovino la forza per iscriversi al piccolo corso che è stato pensato per loro, in una bella sala ad Olgiate Molgora, non lontano dalla stazione in un ambiente protetto e familiare che l’Amministrazione Olgiatese mette a disposizione” fanno sapere Carla Bonanomi, presidente Soroptimist International Club di Merate, Lorella Marchetti, presidente Iridanza Danze Popolari Carnate, Paola Colombo, assessore al Comune Olgiate Molgora e Anita Giuriato, assessore al Comune di Carnate