Olgiate. PD denuncia: “Oltre mille cittadini senza medico di base”

Medico va in pensione, manca il sostituto: oltre mille cittadini restano senza dottore

Margherita Viganò (PD): “Ancora inefficienze nella sanità e disagi per i cittadini”

OLGIATE – L’assenza di medici di famiglia è un problema serio anche sul nostro territorio e lo stanno sperimentando in questi giorni diversi cittadini di Olgiate Molgora che dal 31 dicembre resteranno senza medico di base: con la fine dell’anno andrà infatti in pensione il dott. Roberto Mantica e i suoi assistiti non si sono visti ancora riconosciuti un sostituto.

“Si tratta di circa 1500 persone che non sanno a chi appellarsi. Siamo di fronte all’ennesimo tragico disservizio della sanità lombarda – riferisce dal circolo del Pd di Olgiate Margherita Viganò – in molti ieri hanno affollato l’ambulatorio e lo stesso medico si è prestato gentilmente anche oltre l’orario previsto per cercare di accontentare tutti. Non è stata fatta alcuna comunicazione formale ai pazienti se non di rivolgersi alla cooperativa Cosma in caso di necessità di ricette per i farmaci. E in caso di urgenza cosa faranno? Dovranno andare al pronto soccorso in ospedale, oppure in guardia medica. Alcuni di questi cittadini sono anziani che non possono spostarsi in auto”.

Anche alla Casa di Comunità, una delle prime sul territorio e recentemente aperta proprio a Olgiate Molgora, non sarebbero state date risposte esaurienti a quanti vi si sono rivolti: “Di fatto, tutti i medici sarebbero pieni e bisogna attendere che si liberino dei posti – riferisce Viganò – nel frattempo se un cittadino ha necessità del medico è costretto a rivolgersi all’ospedale oppure al privato”.

A fine novembre, la stessa ATS aveva evidenziato la gravità del problema stimando i 57 mila le persone residenti nel lecchese e in provincia di Monza che sarebbero rimaste senza medico entro la fine dell’anno (vedi articolo).