La cerimonia è in programma domenica 14 aprile in via Roma

L’opera d’arte si intitola “Due” ed è stata realizzata dall’artista poliedrico Freddi

OSNAGO – Si intitola “Due” ed è la scultura donata da Bruno Freddi alla sua Osnago. E’ in programma domenica 14 aprile alle 11.15 la cerimonia di inaugurazione dell’opera d’arte regalata dal famoso scultore alla comunità che lo scorso dicembre gli ha conferito la cittadinanza onoraria. L’imponente scultura troverà dimora alla rotonda tra via Roma e via Bergamo, dando di fatto il benvenuto alle persone che da Cernusco entrano in paese.

Freddi, un artista poliedrico

81 anni, mantovano di origine, Freddi è un artista poliedrico, energico e vitale. Suo l’imprinting su alcune iniziativa culturali osnaghesi come il festival di arte contemporanea, a cadenza biennale, giunto l’anno scorso alla 5^ edizione.

Sua anche la regia dietro i tanti murales che colorano i muri del paese. Residente da alcuni anni a Montevecchia, ha conservato in via Cavour il suo atelier, vera e propria fucina dove nascono idee, progetti e , chiaramente, opere d’arte. E’ proprio dal cortile situato in centro paese che arriva “Due”, scultura poi opportunamente arricchita con dischi di materiale colorato che rifrangono la luce.

“Un’opera che trasmette energia”

“E’ una opera di grosso impatto, capace di evocare energia e forza in chi la vedrà – puntualizza il sindaco Paolo Brivio -. Siamo orgogliosi e grati di questo dono”.

La scultura verrà posizionata all’interno del basamento della fontana, a sua volta donata da una famiglia osnaghese. Spesso guasta a causa di problemi all’impianto dovuti alla presenza di terra e foglie che andavano a ostruire la canalizzazione, la fontana è stata spenta e farà ora da da corona alla scultura.

L’inaugurazione alla vigilia del World art day

L’inaugurazione di Due avviene alla vigilia del World art day, giornata mondiale dell’arte, promossa per il 15 aprile da Aiapi. L’associazione internazionale d’arte, riconosciuta dall’Unesco, ha istituito questa ricorrenza in occasione del compleanno di Leonardo da Vinci, di cui quest’anno ricorre anche il 500esimo anniversario della morte.