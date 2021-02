Grazie al sensore, installato davanti al Municipio, vengono rilevati i parametri di Pm 10, Pm 2,5 e Pm 1

Lo strumento di rilevazione della qualità dell’aria è stato acquistato dal gruppo di maggioranza “Una speranza per Santa Maria Hoè” e donato al Comune

SANTA MARIA HOE’ – Semaforo verde per la qualità dell’aria a Santa Maria Hoè. Il dispositivo, appena installato davanti al Municipio, per la misurazione della qualità dell’aria si è infatti illuminato con la spia di colore verde, segno della buona qualità dell’aria in circolo. Lo strumento rileva in tempo reale l’andamento delle livello delle polveri sottili: PM10, PM 2,5, PM 1. Inoltre è possibile vedere le misure di temperatura, umidità e pressione dell’aria.

La spia verde segnala, come dicevamo, aria molto pulita, l’arancione la presenza di inquinamento, rossa l’aria inquinata e viola forte inquinamento.

Sensore acquistato a proprie spese dal gruppo di maggioranza

Il dispositivo è stato acquistato dalla lista “Una Speranza Per Santa Maria Hoè” a spese dei consiglieri di maggioranza che lo hanno donato al Comune di Santa Maria Hoè.

Sul sito https://airly.org/map/en/ è possibile vedere la qualità dell’aria di tutte stazioni di monitoraggio Airly ed altre stazioni di statali che rilasciano pubblicamente i dati. Visibili anche i dati in raccolti nelle ultime 24 ore.

Soddisfatto il sindaco Efrem Brambilla che commenta: “In questo modo tutta la collettività terrà sotto controllo i parametri che più incidono sulla qualità dell’aria che si respira e che più si prestano a variare in funzione dei comportamenti umani. Analizzeremo costantemente lo stato di salute dell’aria di Santa Maria Hoè”.