Sindaci lecchesi in visita al nuovo impianto di Seruso

Ieri, lunedì, il tour nel nuovo impianto che avvia al recupero i rifiuti prodotti da oltre il 10% dei lombardi

VERDERIO – Sindaci lecchesi in visita ieri, lunedì 10 ottobre, al nuovo impianto di Seruso. Dopo il taglio del nastro avvenuto venerdì scorso, anche gli amministratori soci di Silea e i rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio hanno potuto vedere di persona il nuovo impianto che riconosce, separa e avvia a recupero i rifiuti prodotti da 1,2 milioni di cittadini lombardi.

A guidare gli amministratori nel tour nell’azienda di via Piave il direttore Omar Sozzi e il presidente Massimiliano Vivenzio insieme al direttore di Silea Pietro D’Alema e alla presidente Francesca Rota.

Il nuovo impianto è in grado di trattare fino a 55mila tonnellate di rifiuti all’anno (imballaggi in plastica, in metallo e poliaccoppiati a base cellulosica) raccolti tra le province di Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Milano, Pavia e Como. Grazie ad un avanzato sistema di vagli meccanici e separatori ottici di precisione, ogni singola tipologia di materiale viene selezionata e successivamente affidata ai Consorzi di filiera per rinascere sotto forma di nuovi prodotti e oggetti.