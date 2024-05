Sirtori: al via il gruppo di cammino con la Pro Loco

Primo appuntamento lunedì 6 maggio con ritrovo sul piazzale della Chiesa

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco in sinergia con Ats Brianza

SIRTORI – In compagnia e in salute con la Pro Loco. Partirà il prossimo lunedì, 6 maggio, il gruppo di cammino organizzato dall’associazione presieduta da Barbara Colombo in sinergia con Ats Brianza.

Aperta a tutti, l’iniziativa prevede come punto di ritrovo il piazzale della chiesa a partire dalle 20.05 con partenza super puntuale alle 20.15. La durata della camminata è di circa un’ora. La partecipazione è libera e gratuita, occorre solo compilare un modulo che dovrà poi essere consegnato ai walking leader (formati da Ats per condurre correttamente il gruppo) .serve ad Ats per effettuare il monitoraggio del gruppo cammino. Il documento è a disposizione dei partecipanti sul sito internet www.prolocosirtori.org