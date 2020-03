‘Spesa a casa’, in campo anche la Croce Rossa di Casatenovo

L’iniziativa del Comitato Cri di Casatenovo per aiutare le persone più anziane e fragili

Ecco come usufruire del servizio gratuito per spesa e farmaci a domicilio

CASATENOVO – In questo particolare momento storico, Croce Rossa è chiamata ad intensificare il proprio impegno quotidiano in favore delle persone più vulnerabili mettendo in pratica nella maniera più straordinaria possibile “Il Tempo della Gentilezza”.

Sono infatti migliaia in tutta Italia i Volontari che in queste ore continuano a garantire il loro costante lavoro di supporto e aiuto in favore delle persone più fragili: spesa a domicilio, trasporto infermi, consegna farmaci e beni di prima necessità rappresentano i principali bisogni della popolazione in questi giorni.

Anche presso il Comitato di Casatenovo è stato attivato da poco il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio per persone fragili, immunodepresse e over 65.

“Non potevamo stare fermi a guardare – spiegano le responsabili dell’iniziativa Emanuela Brigo e Rosa Quagliotti – sentiamo la responsabilità nei confronti della comunità”.

Il servizio, attivo dal Lunedì al Sabato (09.00 – 14.00) con consegna a casa nei giorni Martedì, Giovedì e Sabato mattina, è completamente gratuito e il suo funzionamento è molto semplice: i destinatari del servizio, i loro parenti o vicini possono chiamando il 331.14.75.053 comunicano le necessità e concordano con i Volontari Croce Rossa le modalità di consegna.

“Essere vicini alle persone fragili e garantire, sempre e comunque, la sicurezza dei Volontari: è con questo obiettivo che siamo chiamati ad agire, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti” sono le parole del Presidente del sodalizio di Casatenovo, Eros Bonfanti. “I Volontari impegnati nell’attività indossano mascherine e guanti per la sicurezza di tutti” sottolinea Bonfanti.

QUI la locandina