Verrà allestita l’area per i tamponi rapidi modalità drive through nel parcheggio del Palazzetto dello Sport

Il costo sarà di 30 euro per i residenti e di 35 euro per non residenti. Prenotazione obbligatoria al 328 5651347 o via mail tamponi.cob.calco@gmail.com

CALCO – Tamponi rapidi a Calco: si parte mercoledì 9 dicembre. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Motta ha definito infatti i dettagli del servizio che verrà offerto, a prezzo calmierato, da settimana prossima.

Lunedì i volontari della Protezione civile inizieranno ad allestire il tendone nell’area del parcheggio del palazzetto dello sport di via Trieste dove, da mercoledì, sarà perciò possibile sottoporsi, esclusivamente su prenotazione, ai tamponi rapidi antigenici con risposta sulla positività o meno al coronavirus entro 15 minuti.

I test verranno effettuati tramite la modalità drive through (al volante) dal personale medico del Centro Ortopedico Brianza di Concorezzo al presto di 30 euro per i residenti con la possibilità di riduzioni a 20 euro per gli over 75 e portatori di handicap. Per i non residenti il costo sarà di 35 euro.

Le prime date disponibili sono mercoledì 9 dicembre dalle 8.30 alle 12, venerdì 11 dalle 12 alle 16 e sabato 12 dalle 9 alle 13.

Come dicevamo, il servizio avverrà solo su prenotazione contattando quindi il numero 328/5651347 o scrivere a tamponi.cob.calco@gmail.com, contatti validi anche per richiedere semplicemente delle informazioni. I portatori di handicap dovranno, oltre alla prenotazione, inviare una mail all’indirizzo calcocovid19@gmail.com per l’accreditamento,