Vaccinazioni: ASST Lecco organizza due giornate di open day

Vaccinazioni per adulti a Lecco e Merate

Ecco le informazioni

LECCO/MERATE – Il Centro Unico Vaccinale dell’ASST Lecco organizza due incontri dedicati alla prevenzione vaccinale per gli adulti. Il primo dei due appuntamenti si svolgerà a Merate, in Largo Beato Leopoldo Mandic, Venerdì 12 Aprile, mentre il secondo si terrà Venerdì 19 Aprile a Lecco, in Via Tubi 43. Sarà possibile accedere all’evento dalle 13:45 fino alle 15:45, non è necessaria una prenotazione ed i posti sono limitati.

Le vaccinazioni gratuite saranno le seguenti: difterite tetano pertosse, morbillo parotite rosolia varicella, HPV papilloma (per ragazzi nati dal 2006 e ragazze nate dal 1998), herpes zoster e pneumococco (entrambe per nati dal 1952 al 1959).

Per ulteriori informazioni consultare qui la locandina.