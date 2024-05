Oggiono. Lotta alla violenza di genere con “Defend oneself”

Evento socio culturale organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri (Sezione di Oggiono)

Il 9 maggio al via anche il corso di difesa personale in collaborazione in collaborazione con la F.I.K.M.

OGGIONO – L’Associazione Nazionale Carabinieri (Sezione di Oggiono) ha organizzato un evento socio culturale intitolato “Defend oneself“. Un incontro tematico dedicato all’informazione sulla violenza di genere e alla presentazione del secondo corso di difesa personale organizzato dall’A.N.C. Sezione di Oggiono, in collaborazione con la F.I.K.M. (Federazione Italiana Krav Maga).

È motivo di soddisfazione per l’organizzazione dell’evento, la grande partecipazione del pubblico, le tematiche e il dibattito instauratosi nel corso delle esposizioni dei relatori, con la spontanea partecipazione del pubblico nei dibattiti e la curiosità a saperne di più, indice della riuscita interpretazione delle esigenze personali e sociali dei cittadini, sulla voglia di saperne di più.

Il Presidente dell’Associazione, Mar. Gaetano Lodato che ha presentato e mediato la serata ed il Consiglio, sono grati delle numerose attestazioni di apprezzamento finali esposte nel corso dell’evento sia per l’iniziativa che per i suoi contenuti. Molteplici e diversificate le tematiche affrontate, gli spunti e le soluzioni più idonee a contrastare atti di violenza di genere, con la partecipazione e competenza del Team Élite – Krav Angels di Paderno Dugnano con le relatrici D.ssa Stefania Perrone psicologa giuridica forense in criminologia sugli aspetti umani, pedagogici e comportamentali e dall’istruttrice Katiuscia Mornacco sull’esperienza personale nell’ambito delle violenze domestiche.

E’ seguita poi, una dimostrazione pratica sulle tecniche di difesa personale a cura del Team di istruttori del maestro Marcello Muscariello, gli stessi istruttori saranno protagonisti del corso gratuito organizzato dall’A.N.C. che avrà inizio giovedì 9 maggio alle ore 19 presso il Centro Sportivo di Annone di Brianza per la durata di un mese, nel corso del quale saranno insegnate le tecniche base di elusione e difesa da eventuali attacchi violenti. E’ possibile iscriversi inviando la candidatura alla mail oggiono.anc@gmail.com

“Ringraziamo la Sindaca Chiara Narciso e l’Amministrazione Comunale patrocinante dell’evento per il sostegno e la promozione del nostro evento socio culturale” conclude il Mar. Gaetano Lodato, presidente A.N.C. Sezione di Oggiono.