A Molteno ritorna il “Tarta-Day”: una giornata per le tartarughe di Villa Rosa

Con la collaborazione delle Guardie Eco-Zoofile Oipa di Lecco e Provincia

L’appuntamento è per sabato 22 giugno

MOLTENO – L’Amministrazione Comunale di Molteno, con la collaborazione delle Guardie Eco-Zoofile Oipa di Lecco e Provincia, organizza il “Tarta-Day 2024“: una giornata per le tartarughe di Villa Rosa nella quale sarà possibile assistere alle operazioni di pulizia e svuotamento della vasca, volte alla pulizia dell’ambiente in cui vivono questi animali. L’evento si terrà sabato 22 giugno dalle ore 8.30 (con colazione offerta da “Il Terzo Tempo”) alle ore 13.30 circa e riproporrà come annuale consuetudine, un momento di sensibilizzazione sulla salute degli animali, nel caso specifico le tartarughe che popolano la piscina del parco di Villa Rosa.

Un’occasione per controllare lo stato di salute delle tartarughe, ormai giunte, secondo l’ultimo censimento, al centinaio di esemplari. I bambini che vorranno collaborare con le guardie ecozoofile possono portare da casa guanti da lavoro oppure da giardinaggio. L’intervento sarà diretto dalla coordinatrice della protezione animali Diana Rigamonti per il nucleo di Lecco.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi