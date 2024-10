Agatha in Cammino. La Camminata sull’Acqua conclude con successo la sua terza edizione

Hanno partecipato 1.365 camminatori insieme a 80 volontari

Presidente: “È stato un momento di grande soddisfazione vedere così tante persone camminare insieme per un obiettivo comune”

ANNONE DI BRIANZA – È ufficialmente iniziato l’Ottobre Rosa di Agatha in Cammino con la terza edizione della “Camminata sull’Acqua“, svoltasi domenica 6 ottobre al Lago di Annone di Brianza. Con la partecipazione di 1.365 camminatori e il supporto di 80 volontari, l’evento ha ribadito il suo crescente successo, coinvolgendo la comunità locale in una giornata dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione sui tumori femminili.

I partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi, di 6 e 13 km, pensati per persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica. Lungo il cammino, sono state posizionate frasi significative per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della ricerca. A rendere ancora più suggestivo lo scenario del lago di Annone, sono stati allestiti “angoli rosa” che hanno creato un’atmosfera emozionante, enfatizzando il messaggio di speranza e sostegno che l’evento rappresenta.

L’iniziativa, a sostegno del progetto Hope is Pink, mira a finanziare una borsa di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi ETS, contribuendo in questo modo a dare un impulso significativo alla ricerca scientifica sui tumori femminili.

La presidente Daniela Invernizzi commenta: “È stato un momento di grande soddisfazione vedere così tante persone camminare insieme per un obiettivo comune. L’entusiasmo della partecipazione dimostra quanto la comunità sia coinvolta e consapevole dell’importanza della prevenzione e della ricerca sui tumori femminili. Un ringraziamento speciale va ai nostri instancabili volontari, il cui impegno ha reso possibile la realizzazione di questo evento”.

Daniela Invernizzi aggiunge: “Sono anche grata a tutte le amministrazioni comunali che ci supportano. Agatha in Cammino sta crescendo e diventando una realtà sempre più forte grazie alla collaborazione di tanti enti e persone. Vedere questa sinergia tra comuni, volontari e cittadini ci riempie di orgoglio e ci dà la forza per continuare a organizzare eventi che non solo uniscono, ma sensibilizzano e finanziano concretamente la ricerca scientifica sui tumori femminili, portando speranza a chi ne ha bisogno”.

L’Amministrazione Comunale di Annone di Brianza dichiara: “Siamo stati lieti di ospitare l’evento ‘La Camminata sull’Acqua’ e di collaborare con l’associazione Agatha in Cammino. Desideriamo esprimere la nostra profonda vicinanza a quest’associazione, da tempo impegnata nella raccolta fondi per la ricerca oncologica. Momenti come questi sensibilizzano, educano e stimolano la riflessione su temi che, purtroppo, riguardano sempre più da vicino la nostra comunità”.

“I fondi per la ricerca permettono a numerosi ricercatori e ricercatrici di continuare il loro lavoro scientifico, volto a trovare soluzioni a questa malattia. Vorremmo cogliere l’occasione per ricordare la nostra associata Monica Isacco, una cara amica e cittadina. Ha affrontato la vita con coraggio e un sorriso contagioso, anche nei momenti più difficili della sua battaglia. La sua forza, generosità e amore rimarranno per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla” spiegano dall’Associazione.

Infine, l’Amministrazione Comunale afferma: “Esprimiamo fin da subito la nostra piena disponibilità per tutti gli eventi che l’associazione Agatha in Cammino intende organizzare nel nostro territorio. Desideriamo ringraziare sinceramente tutte le associazioni di volontariato, la Protezione Civile, la Polizia Locale e la Parrocchia per la loro disponibilità, impegno e per il lavoro svolto”.

Un ringraziamento va a don Davide Consonni per le sue parole toccanti rivolte all’associazione. Don Davide ha sottolineato che il cancro è una malattia, ma grazie ai progressi della ricerca scientifica è possibile guarire, lanciando un messaggio di forte speranza e fiducia per il futuro. Le sue parole hanno profondamente toccato i partecipanti, invitandoli a non perdere la speranza e a credere nei progressi della scienza.

L’evento ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Annone di Brianza, Oggiono, Ello, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Molteno e Dolzago, oltre al supporto di Montura Store Brianza, Cab Polidiagnostico, Fumagalli Danilo, Natura Sì ed Esselunga. Un ringraziamento particolare va anche alle associazioni Avis Comunale di Annone Brianza, Associazione Volontari per Annone e Cai Molteno, così come alla Protezione Civile di Annone Brianza, il cui contributo è stato fondamentale per il successo della manifestazione.

Per rimanere informati sulle iniziative, è possibile consultare questo sito