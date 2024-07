Dolzago, nuova sede per lo Spazio Salute nel Comune di Dolzago

Dal 31 luglio lo spazio sarà trasferito in Biblioteca

Il sindaco Lanfranchi: “Maggiore accessibilità per i cittadini”

DOLZAGO – A partire da mercoledì 31 luglio, lo Spazio Salute di Dolzago cambierà sede e sarà traferito nella Biblioteca Civica “Ennio Morricone”, in Via Corsica 12A nel locale Senzastanza (prima porta a destra), con apertura il mercoledì dalle 9 alle 11.

“Come amministrazione riteniamo fondamentale fornire alla popolazione tutti gli strumenti possibili per la tutela della propria salute e proprio per questo motivo dal 10 aprile 2024 abbiamo attivato lo Spazio di Prevenzione e Salute. Abbiamo deciso di spostare questo servizio in una posizione più centrale del paese per garantirne una maggiore accessibilità, in particolare alle persone anziane o fragili, facilitando così la loro partecipazione e fruizione dei servizi offerti” commenta Paolo Lanfranchi, Sindaco di Dolzago.

Lo Spazio di Prevenzione e Salute, nato per volontà del Comune di Dolzago, dell’Ambito di Lecco e di Impresa Sociale Girasole, offre ai cittadini un momento dedicato alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé.

Orientamento e apertura al territorio sono infatti le prerogative di questo servizio che si qualifica, non solo come appuntamento utile per tenere sotto controllo la propria salute, ma, grazie alla presenza di un operatore socio-sanitario, come luogo di informazione e confronto su temi inerenti al benessere complessivo. In loco è distribuito del materiale informativo rispetto ai corretti stili di vita, consegnato e compilato insieme all’operatore anche un Diario della Salute.

Lo Spazio di prevenzione e Salute vuole inoltre essere un luogo in cui le persone anziane che presentano determinate necessità o bisogni possono trovare supporto e orientamento rispetto alla rete dei servizi già attivi sul territorio.

L’accesso al servizio è libero e gratuito.