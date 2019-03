Tanta partecipazione per il Carnevale oggionese

I Carri allegorici sfilano per il paese

OGGIONO – Come ogni anno, un grande successo di pubblico per il Carnevale di Oggiono, giunto alla sua 55esima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocino del Comune di Oggiono, ha portato il suo carico di allegria per le vie della cittadina brianzola.



Alle 14 di domenica è partita la coloritissima sfilata che da Viale Vittoria ha iniziato il suo percorso toccando Piazza Sironi, poi Via Marco d’Oggiono, Piazza Manzoni e Via Longoni, per poi giungere in Piazza Garibaldi, muovendosi per Via Montegrappa, Via Papa Giovanni XXIII, Via Milano e fare ritorno in Piazza Sironi e terminare sul Viale Vittoria.



Non potevano mancare i numerosi carri allegorici che da sempre rendono il Carnevale oggionese una delle sfilate più belle in provincia di Lecco. Questo grazie alla partecipazione delle associazioni e degli oratori di molti comuni del circondario che hanno preso parte alla parata.

Ecco quindi una carrellata di foto della sfilata di Oggiono.