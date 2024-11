Suello. In piazza installato l’impianto di illuminazione, non solo per Natale

L’impianto sarà fisso e permetterà di colorare diversamente i due edifici della chiesa e della chiesa vecchia, anche in occasioni di ricorrenze nazionali ed internazionali

Presto arriverà anche il pannello led per le comunicazioni alla cittadinanza

SUELLO – E’ stata posizionato l’impianto di illuminazione in piazza a Suello (chiesa ed edificio della vecchia chiesa). L’impianto, come fatto sapere dall’amministrazione comunale, resterà fisso, non solo per le proiezioni di Natale. Permetterà di “colorare” i due siti in diverse gradazione a simbolo anche di giornate dedicate a particolari eventi (25 novembre rosso per la giornata contro la violenza sulle donne, mese rosa dedicato alla prevenzione…ecc).

“L’installazione delle luci completa i lavori effettuati sulla piazza comunale e valorizzare ulteriormente quello che è ormai diventato il “salotto” del nostro paese – fanno sapere dal Comune – L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare la comunità sulle tematiche importanti a livello nazionale e internazionale”.

Sempre dal comune a breve verrà installato il pannello a led per le comunicazioni alla cittadinanza. Il led sarà installato nell’area esterna del Municipio e permetterà una comunicazione più immediata sulle iniziative comunali.