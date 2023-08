Festa delle Corti a Garlate, il 9 e 10 settembre la 30^ edizione

35 punti di interesse, 11 punti di ristoro, 31 associazioni e enti, spettacoli, divertimento e buona cucina

Tante le novità per una manifestazione che sa rinnovarsi di anno in anno senza perdere di vista le tradizioni

GARLATE – La Festa delle Corti torna il 9 e 10 settembre prossimi e raggiunge l’importante traguardo della 30^ edizione. Nata come piccola rappresentazione di alcune scene de “I Promessi Sposi” in poche corti, oggi la festa che coinvolge tutto il paese di Garlate ha raggiunto numeri davvero importanti sia in termini organizzativi che di visitatori.

Due giorni di eventi (9 e 10 settembre 2023), 35 punti di interesse, 11 punti di ristoro, 31 associazioni e enti coinvolti e tante tantissime iniziative. Un successo organizzativo fatto di valori condivisi, partecipazione e senso di appartenenza alla comunità. Una manifestazione che sa rinnovarsi di anno in anno, proponendo animazioni e eventi sempre diversi senza perdere mai di vista l’obiettivo di valorizzare le radici, la storia, l’architettura e le tradizioni di Garlate e del territorio, dando particolare rilievo a antichi mestieri, lavori artigiani, canti popolari e dialettali, prodotti locali e mercati tradizionali.

Quest’anno ci sarà un omaggio a “I Promessi Sposi” per il suo legame con la primigenia Festa delle Corti e per la ricorrenza del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Tra le novità anche le insegne in legno posizionate dove una volta c’erano negozi e laboratori artigianali (il calzolaio, il prestinaio, la bottega delle stoffe, l’osteria…) realizzate da un artista garlatese. E naturalmente tornano anche gli apprezzatissimi punti di ristoro e i richiestissimi tortelli di Maria. Come da tradizione la Festa delle Corti si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico (ore 22 di domenica 10).

L’organizzazione, proprio in queste ore sulla pagina Facebook dell’evento, sta svelando il programma delle singole corti e, a breve, svelerà anche il programma dell’intera manifestazione che prevede concerti, spettacoli, visite guidate, buon cibo e tanto tanto altro. La festa prenderà inizio sabato 9 settembre con la cerimonia di inaugurazione alle ore 18 presso il cortile interno del municipio alla presenza del sindaco, delle autorità e delle associazioni garlatesi.