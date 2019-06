Il gruppo Alpini Adda di Olginate festeggia l’85° anniversario

Importante traguardo per le Penne Nere olginatesi

Inaugurati i lavori di restauro del cippo davanti al cimitero

OLGINATE – Il gruppo Alpini Adda di Olginate ha festeggiato l’importante traguardo degli 85 anni.

Due giorni di festa per l’anniversario di fondazione, culminati oggi (domenica) con l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del cippo presente in via del Pino, di fronte al cimitero.

Dopo l’alza bandiera corteo ha percorso le vie del paese per raggiungere la chiesa parrocchiale dove è stata celebrata la Santa Messa. La giornata di festa è proseguita con l’aperitivo e il pranzo alpino a cui hanno preso parte anche don Andrea, il parroco don Matteo e padre Pierfrancesco Corti, arrivato dal Campo Alpini di Villa Grugana a Calco e alpino della sezione di Olginate.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Marco Passoni, le autorità civili e militari, oltre alle associazioni del paese.

Nella giornata di ieri, sabato, il gruppo Alpini Adda di Olginate ha organizzato una rassegna corale che si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Olginate con la presenza dei cori Ana Adda, Stelutis e Picett del Grenta.