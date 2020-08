Valgreghentino. Il 6 settembre Avis e Aido inaugurano il nuovo monumento

L’evento cade nel 45° anniversario di fondazione dell’Avis

Un monumento voluto per ringraziare chi ha donato in tutti questi anni

VALGREGHENTINO – Le sezioni Avis Valgreghentino e Aido Valgreghentino-Olginate invitano tutta la cittadinanza all’inaugurazione del nuovo monumento voluto e realizzato per dimostrare con un segno tangibile la loro valida e continua presenza sul territorio.

Un monumento voluto per ringraziare chi ha donato in tutti questi anni, permettendo di aiutare moltissime persone e per sottolineare che continueranno a esserci per sostenere chiunque abbia bisogno di una donazione. Un evento importante che cade nel 45° anniversario di fondazione della sezione Avis di Valgreghentino.

Il prossimo 6 settembre, perciò, alle ore 9 verranno ricordati i donatori defunti presso i cimiteri comunali, prima dell’inaugurazione del monumento situato tra via Fratelli Kennedy e via San Carlo alla presenza delle autorità locali, dei progettisti dell’opera e degli artigiani che l’hanno meticolosamente realizzata (ore 10).

Alle 10.45 seguirà il corteo con i labari e la comunità fino alla chiesa di San Carlo dove verrà celebrata la S. Messa alle ore 11. Al termine, presso l’oratorio di Villa San Carlo, ci sarà la premiazione dei donatori emeriti Avis, a cui seguirà un rinfresco di ringraziamento , il tutto nel rispetto delle norme anti covid in vigore.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI FESTA