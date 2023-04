Provincia. SP72, interventi completati sul lago e nel tratto Pescate-Brivio

Conclusi i lavori previsti dalla Provincia sulla SP72 nel tratto Abbadia-Colico e Pescate-Brivio

Micheli: “Migliorata sicurezza e viabilità della strada in accordo con i Comuni e in vista delle Olimpiadi”

LECCO – La Provincia di Lecco ha completato importanti interventi di rifacimento dei piani viabili lungo la Strada provinciale 72 nel tratto Pescate-Brivio, con le ultime finiture e la realizzazione della segnaletica orizzontale nei territori comunali di Brivio, Airuno, Olginate, Garlate e Pescate.

Questi interventi si aggiungono ad altri già realizzati o di prossima realizzazione nel tratto Abbadia Lariana-Colico: manutenzione straordinaria, rinforzo strutturale e adeguamento dell’illuminazione delle gallerie di Bellano, Dervio, Varenna, Lierna; realizzazione passaggi pedonali protetti e rotatoria finalizzati a ridurre l’incidentalità stradale ad Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Bellano e Dervio; rifacimento piani viabili, manutenzione parapetti, rinforzo cigli di valle e protezione pareti rocciose ad Abbadia Lariana, Lierna, Perledo, Varenna, Bellano, Dervio, Dorio, Colico.

“La Sp 72 – commenta il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – è un’arteria molto importante perché attraversa una parte del territorio provinciale particolarmente antropizzata e connette l’area milanese, meratese e olginatese con Pescate, Lecco e da qui direttamente la Ss 36, la sponda orientale del lago di Como, la Valtellina e la Svizzera. Rappresenta, inoltre, la principale alternativa in caso di chiusura della Ss 36 per incidenti o lavori a cura di Anas, con conseguenti volumi di traffico rilevanti, una significativa percentuale di presenza di mezzi pesanti e un elevato indice di incidentalità”.

“Per questi motivi – aggiunge Micheli – la Provincia di Lecco dedica molte attenzioni con risorse proprie, delle amministrazioni comunali e di enti superiori, in una serie di opere di riqualificazione utili per migliorare il livello di servizio e permettere agli utenti di percorrerla in condizioni di massima sicurezza, anche in relazione alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Questi interventi sono frutto delle continue interlocuzioni con i Comuni interessati, concordando tempi e modalità di realizzazione per limitare il più possibile i disagi agli utenti della strada. L’ascolto dei Sindaci rappresenta un momento molto importante, perché vogliamo condividere le priorità e sviluppare sinergie tra le diverse amministrazioni; ogni intervento per migliorare la sicurezza e ridurre i momenti di congestione del traffico deve trovare il pieno accordo di tutti gli enti locali. In quest’ottica, ieri pomeriggio abbiamo convocato i Sindaci di Pescate, Garlate, Olginate, Airuno, Olgiate Molgora e Brivio per condividere con loro l’importanza di questa strada e individuare le soluzioni migliori per alleggerirla e renderla più sicura possibile”.