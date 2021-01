Una valanga di pupazzi di neve e tanti alberi di Natale: da Lecco Notizie grazie ai nostri lettori

Il grazie ai lettori per la partecipazione ai live blog #ilmioalberodinatale e #ilmiopupazzodineve

Otto pagine di fotografie di alberi di Natale e circa 200 immagini di pupazzi di neve

LECCO – Avete condiviso con noi i vostri alberi di Natale, mettendo in luce estro, fantasia e originalità dei vostri addobbi natalizi e ci avete letteralmente travolto con una valanga di pupazzi di neve, carichi di colori, gioia ed entusiasmo legati a una nevicata tanto copiosa quanto inaspettata. Il risultato sono stati due live blog, aggiornati giorno dopo giorno, per la bellezza di otto pagine di fotografie di alberi di Natale e circa 200 immagini di pupazzi di neve (con la variante degli igloo negli ultimi giorni) che ci hanno tenuto compagnia in questi giorni, rendendo ancora più speciali queste insolite festività natalizie, caratterizzate dal calendario a zone rosse e arancioni imposto dall’emergenza Covid.

Come redazione di Lecco Notizie, non possiamo che dire grazie a chi ha permesso di colorare di fantasia e creatività queste pagine, tramortendo lo smartphone di redazione con tantissimi messaggi e fotografie e ringraziare anche i lettori che hanno mostrato di gradire queste due rubriche “leggere” che ci hanno accompagnato durante le festività. Non resta quindi che affidarsi al proverbio “L’Epifania tutte le feste porta via” per salutare dandosi appuntamento al prossimo Natale… nevicate permettendo!