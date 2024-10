Grande successo per l’A’Marco’rd Day: solidarietà e ricordo per Marco Maggi

“Il bene di Marco si fa sentire e vedere ancora. Oggi è stata una giornata davvero bella”

VALMADRERA – La piana di San Tomaso a Valmadrera è stata lo scenario del primo A’Marco’rd Day, evento benefico in memoria di Marco Maggi, giovane valmadrerese scomparso a febbraio 2024. La giornata, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, è stata organizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, dove Marco era in cura.

L’evento, che si è svolto domenica, è stato un vero e proprio mix di sport, divertimento e solidarietà. Tra le attività che hanno animato la giornata, lezioni di pilates e hathayoga offerte da ASD Danza Valmadrera, crossfit con Crossfit Lecco, karate e jujitsu grazie alla collaborazione di Energy Sport Valmadrera. I più piccoli hanno potuto divertirsi con il truccabimbi organizzato da Animarte Malgrate, mentre gli stand di cibo e bevande hanno soddisfatto i partecipanti. Anche la Pro Loco e il gruppo A’Marco’rd hanno allestito i propri spazi, dando l’opportunità di conoscere più da vicino le attività dell’associazione dedicata al ricordo di Marco.

A chiudere l’evento, un momento di grande emozione con l’inno dedicato a Marco e il lancio di palloncini colorati biodegradabili. Un gesto simbolico, ma carico di significato, che ha unito tutti i presenti in un ricordo collettivo del giovane valmadrerese.

Il gruppo A’Marco’rd ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto e della generosità dimostrata da tutti i partecipanti. Il bene di Marco si fa sentire e vedere ancora. Oggi è stata una giornata davvero bella, il tempo ci ha fatto da cornice perfetta per ricordare il nostro amico e divulgare quello che lui significa per noi… Marco è gioia, è vita, è amicizia. Speriamo che siamo riusciti a trasmettere una piccola parte di ciò che lui ha lasciato in noi”, hanno dichiarato gli amici del gruppo.

La partecipazione massiccia e l’entusiasmo condiviso dai presenti rappresentano solo il primo passo. Gli organizzatori hanno già annunciato l’intenzione di dare seguito all’iniziativa con nuovi eventi per l’anno prossimo, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più persone e ampliare l’impatto sociale dell’associazione. La memoria di Marco continua a vivere, trasformando il dolore in azioni concrete e solidali.