Dopo quarant’anni di lavoro hanno raggiunto la pensione

“Impegno e sacrifici ricompensati dall’affetto dei bambini e dalle occasioni di arricchimento”

VALMADRERA – Le insegnanti della scuola Leopardi Maria Canali e Giulia Bartesaghi sono state ricevute dalla Giunta comunale prima della seduta del 23 giugno per un momento di saluto e di ringraziamento al termine della loro attività lavorativa. Entrambe hanno iniziato a lavorare giovanissime dopo il diploma e ricordano con piacere le prime esperienze con i bambini delle elementari: il doposcuola del Comune di Pescate e la colonia estiva a Bordighera per Maria Canali e il primo anno di ruolo in Alta Val Taleggio, in una piccola scuola con due pluriclassi per Giulia Bartesaghi.

Entrambe, dopo quarant’anni nel mondo della scuola, sottolineano come l’impegno e i sacrifici siano stati ricompensati non solo dall’affetto dei bambini, ma anche dalle occasioni di arricchimento professionale e umano e dalla consapevolezza di aver aiutato tanti bambini a crescere, coltivando il desiderio di conoscere e di imparare. Il Sindaco, a nome della Giunta ha ringraziato le insegnanti Canali e Bartesaghi, facendosi portavoce anche di tutti quei valmadreresi che, grazie a loro, hanno imparato non solo a “leggere, scrivere e far di conto”, ma anche a essere curiosi, attenti e interessati e ha infine augurato alle due neo pensionate che la conclusione dell’esperienza professionale rappresenti l’inizio di una “nuova vita”, ugualmente attiva, ricca di impegni e di soddisfazioni.

Presente anche la dirigente scolastica professoressa Teodora Carlino che ha sottolineato il valore simbolico di queste iniziative per evidenziare la priorità della scuola.