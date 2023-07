In 150 per la Cena in Bianco al centro culturale Fatebenefratelli

Sesta edizione per l’evento proposto dalla consulta di Valmadrera

Presente anche una tavolata con infermiere, medici e operatori del Dipartimento fragilità dell’Asst di Lecco

VALMADRERA – Al Centro Culturale Fatebenefratelli, sabato scorso, si è svolta la tanto attesa Cena in Bianco. Ben 150 iscritti per questa serata all’insegna del “total white” e dello stare insieme per condividere buon cibo, musica e convivialità.

La consulta di Valmadrera arriva così alla sesta edizione, un grande successo che ha visto impegnati come organizzatori Giancarlo Vassena, presidente della Consulta, per la parte gastronomica e il vicesindaco Raffaella Brioni, insieme a tanti volontari. Presente il sindaco Antonio Rusconi e il comitato gemellaggi nella figura di Fiorenza Pelucchi e Tanja Reckert Weltle rappresentante della città gemellata di Weissenhorn, che quest’anno, il 7 luglio, proporrà la formula della cena in bianco proprio nella città gemellata.

Un’ulteriore nota di apertura verso le differenti realtà presenti sul territorio è stata data anche dalla presenza di una tavolata con infermiere, medici e operatori del Dipartimento fragilità dell’Asst di Lecco. La presidente Alessandra Cranchi ha voluto in questa serata sottolineare che “la vita merita la migliore qualità in qualsiasi momento”.