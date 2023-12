La Polizia Locale a scuola per spiegare il codice della strada ai bambini

Il progetto ha coinvolto gli studenti delle classi terze della scuola primaria di Valmadrera

VALMADRERA – Nei giorni scorsi si è conclusa l’attività educativa presso le scuole di Valmadrera da parte del Comando di Polizia Locale, con lo svolgimento di tre lezioni nelle giornate del 13 e del 15 dicembre presso la scuola primaria “G. Leopardi” di via Leopardi (Valmadrera) che ha interessato tutti gli alunni delle classi terze con proiezione di slide contenenti i concetti base del codice della strada con la possibilità di interazione tra i bambini e gli agenti del Comando di Polizia Locale.

Le lezioni hanno interessato i seguenti argomenti: la segnaletica stradale (orizzontale, verticale, luminosa, i segnali manuali); il comportamento dei pedoni, come si utilizza la bicicletta e il monopattino, il comportamento a bordo di auto e autobus in qualità di passeggeri e infine cosa fare in caso di incidenti stradali.

Il corso ha visto una partecipazione attiva da parte degli studenti che hanno manifestato il loro entusiasmo agli argomenti relativi al codice della strada oltre che alla figura della Polizia Locale. I bambini hanno partecipato attivamente con domande sugli argomenti proposti, portando le loro esperienze e alcuni di loro “investiti” della qualifica di Agente di Polizia Locale ha dato dimostrazione ai compagni dei segnali manuali su strada con una partecipazione attiva ed entusiasta alle lezioni.

“L’interesse che i bambini hanno dimostrato – afferma il Comandante della Polizia Locale Cristian Francese – su argomenti per certi versi complicati e comunque nuovi dimostra la grande capacità di ascolto e di apprendimento dei bambini. La conoscenza della figura della Polizia Locale da parte dei piccoli studenti e la conoscenza che i bambini fanno delle persone che stanno dietro la divisa creano una maggiore vicinanza dei piccoli a tutte le forze dell’ordine e una maggior percezione di sicurezza, eliminando il timore di avvicinarsi alle divise e aumentando l’entusiasmo di conoscere e sapere. Si ringraziano la scuola e le maestre per aver inserito questa materia nel programma di insegnamento”.