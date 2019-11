Malgrate, lavori fermi alla rotonda: si attende il subappalto

Da giorni è fermo il cantiere dinnanzi alla rotatoria ponte Kennedy

Si attende il subappalto delle opere di asfaltatura

MALGRATE – Da una decina di giorni il cantiere davanti alla rotonda all’altezza del Ponte Kennedy è inattivo: l’azienda incaricata dei lavori ha chiesto, come previsto da contratto, il subappalto delle opere di asfaltatura e si attende che la procedura di affidamento dell’intervento si compia.

Lo fa sapere il sindaco Flavio Polano di Malgrate, comune committente dei lavori (su progetto realizzato dalla Provincia) che prevedono la realizzazione in quell’area di nuovi parcheggi, in totale una quindicina di posti auto e cinque stalli per le moto.

Il cantiere si era aperto il 26 agosto e la data di fine lavori, da cronoprogramma, è prevista per il 25 novembre.