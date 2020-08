Nuove professioni musicali ma poche competenze, Luca Valsecchi apre una master class gratuita

Alta formazione specialistica per musicisti professionisti

“Poche le alternative qualificate per rispondere alle nuove esigenze musicali”

CIVATE – “La professione musicale ha subìto, negli ultimi 20 anni, una radicale metamorfosi. Se da una parte sono venute quasi totalmente a mancare le vecchie professioni, quali in primis quella del ‘professore d’orchestra’, con la tecnologia sono nate tutta una serie di professioni musicali poco conosciute dagli stessi addetti ai lavori”.

Se i tempi cambiano è necessario adeguarsi, una regola fondamentale in un mondo del lavoro che corre veloce. Il perito ed esperto musicale di Civate Luca Valsecchi si è costruito una carriera che l’ha portato a collaborare con gli artisti più noti d’Italia e non solo. Vista l’alta competenza specifica acquisita ha deciso di mettersi a disposizione in maniera totalmente gratuita per fornire un’alta formazione specialistica ai musicisti professionisti.

“Da anni, nello svolgimento della mia attività professionale, ho appurato che troppo spesso il ‘mercato del lavoro’ si rivolge a professionisti di dubbio valore, perlopiù improvvisati, non trovando professionisti qualificati pronti a soddisfare tutta una serie di nuove esigenze musicali. Perciò, dopo aver tenuto, negli anni scorsi, diverse singole giornate di alta formazione, nell’anno scolastico 2020/2021 ho deciso di proporre una ‘master class’ della durata di un intero anno scolastico,così da poter fornire adeguatamente tutti gli strumenti indispensabili per poter svolgere la “nuova professione” musicale.

“In questi anni mi sono accorto che i musicisti professionisti sono spesso legati a una concezione vecchia che, nella maggior parte dei casi, si traduce nell’insegnamento come unico sbocco professionale – continua il M° Valsecchi -. Oggi giorno però, fortunatamente, il mondo della musica offre nuove opportunità professionali per altro molto richieste, ma per coglierle occorre innanzitutto conoscerle e quindi formarsi. Questo è uno dei tanti motivi per cui ho deciso di mettermi a disposizione”.

Una realtà che Luca Valsecchi conosce bene visto che ha saputo lui stesso interpretare questo momento di cambiamento. Ma perché fare tutto questo gratuitamente?

“Prima di tutto perché non intendo fare l’insegnante: sono un professionista e ho già il mio lavoro. L’unico scopo è di offrire una formazione specifica da spendere nel mercato del lavoro per ‘svecchiarlo’ e ‘svegliarlo’. Credo fermamente che formare persone voglia dire far crescere quel mondo dove io stesso lavoro, eliminando tutta una serie di dilettanti in cui mi sono imbattuto durante la mia carriera e che occupano uno spazio lasciato libero dai professionisti, uno spazio che non viene reclamato da nessuno. Rispondendo alle nuove esigenze con adeguate professionalità, tutto il settore ne guadagna indiscutibilmente”.

La partecipazione alla masterclass è totalmente gratuita, previa selezione che avverrà tramite presentazione del curriculum e, se il candidato è ritenuto idoneo, successivo colloquio. Il master si rivolge a musicisti professionisti (diplomati/laureati nelle diverse discipline musicali) e agli allievi in ‘dirittura d’arrivo’ nei diversi percorsi di studio professionale. Le materie di studio rientreranno in quattro macro-aree: trascrizione musicale (da non confondersi con l’adattamento) da audio a spartito/partitura; copisteria musicale 2.0 (da non confondersi con la ‘vecchia’ copisteria) da sequencer a partitura; perizie musicali e consulenze musicali legate alla professione musicale e al diritto d’autore.

Le lezioni si svolgeranno a cadenza settimanale (ogni incontro avrà la durata di due – tre ore) e si terranno in una struttura del lecchese che verrà resa nota nelle prossime settimane.

Al termine del corso i partecipanti conseguiranno tre distinte “utilità”: parteciperanno a una master class musicale ad alto valore aggiunto; conseguiranno le competenze specifiche per intraprendere reali professioni musicali richieste dal mercato, che non sono solo quelle oggetto della master class; i partecipanti che si distingueranno avranno inoltre la concreta possibilità di collaborare nell’attività professionale del docente.

La master class verrà attivata nel mese di ottobre fino a maggio, le lezioni si svolgeranno a cadenza settimanale (ogni incontro avrà la durata di due – tre ore) e si terrà presso una scuola di musica del territorio che verrà resa nota nelle prossime settimane, oppure, nel caso non fosse periodicamente possibile effettuare le lezioni in presenza causa Covid, nei soli momenti di necessità verranno effettuate in modalità online.

Per inoltrare la propria candidatura è sufficiente accedere al sito www.lucavalsecchi.it nel quale è attiva un’area apposita.