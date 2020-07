Ponte di Isella, riapertura più vicina: passo in avanti nella trattativa Anas-Comune

In Prefettura la trattativa tra Anas e Comune sul nuovo viadotto

L’ente strade apre: si farà carico della manutenzione straordinaria e della vigilanza ispettiva

CIVATE – Clima positivo e qualche passo in avanti nella trattativa Anas-Comune di Civate sul nuovo Ponte di Isella, con l’ente strade disponibile a farsi carico della manutenzione straordinaria periodica e del servizio di vigilanza ispettiva. Questo quanto emerso dall’incontro che si è tenuto questa mattina, martedì, in Prefettura a Lecco tra Anas, Comune di Civate e Provincia.

La questione, come noto, riguarda la competenza sul nuovo ponte, ovvero chi si farà carico della sua manutenzione. Per Anas il compito spetterebbe al Comune in virtù del fatto che il viadotto serve principalmente Civate e la frazione di Isella, ma il sindaco non è dello stesso avviso (vedi qui). Da qui è nato lo scontro tra i due enti con il conseguente rischio, per i cittadini, di veder slittare l’apertura dell’infrastruttura, inizialmente prevista per la fine del mese di luglio.

Questa mattina in Prefettura gli enti si sono seduti al tavolo cercando un’intesa: “Possiamo dire che è andata bene – ha fatto sapere il sindaco Angelo Isella – per quanto riguarda la questione della proprietà le parti per ora sono rimaste sulla loro posizione, andrà fatto un accesso agli atti per verificare la precedente proprietà: purtroppo manca una parte della documentazione relativa agli anni ’70 quando la strada sopra il vecchio viadotto (costruito dall’allora Provincia di Como, ndr) diventò comunale. In questi giorni verrà fatto un accesso agli atti per ricercare la documentazione mancante. Intanto, vorrei ringraziare il Prefetto, dott. Formiglio, che si è reso parte proattiva nella mediazione”.

In merito a gestione e competenze, l’accordo trovato in mattinata – in fase di definizione – prevede che Anas si occupi della manutenzione straordinaria e della vigilanza ispettiva mentre il Comune di quella ordinaria (asfalti e barriere).

Il sindaco Angelo Isella ha commentato: “’C’è stato un passo avanti di Anas che si è resa disponibile a fare una convenzione al termine dei lavori al viadotto per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e la vigilanza ispettiva. In attesa di giungere all’accordo finale l’obiettivo è quello di aprire il ponte nelle tempistiche previste, senza ritardi. Da parte mia – ha detto il sindaco – posso dire che continuerò a sedermi al tavolo della trattativa, ma la priorità è certamente riaprire il ponte nei tempi stabiliti”.

Un nuovo incontro tra gli enti è stato fissato tra una quindicina di giorni. Una volta definito l’accordo verrà anche stabilita la data di apertura del nuovo ponte: “E’ un’infrastruttura importante per i cittadini di Isella e come tale va resa fruibile il prima possibile” ha concluso il sindaco di Civate.