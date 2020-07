Ponte di Isella: raggiunto l’accordo per la definizione delle competenze

A carico di Anas la manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Prefetto di Lecco ha espresso viva soddisfazione “per lo spirito di collaborazione”

LECCO – Si è svolta questa mattina, venerdì, in Prefettura a Lecco, presieduto dal prefetto Michele Formiglio, l’incontro che ha suggellato l’accordo, tra il Comune di Civate ed Anas S.p.A, per la definizione delle competenze del ponte di Isella a Civate lungo la via comunale Isella che scavalca la Strada Statale 36.

Presenti per il Comune di Civate il sindaco Angelo Isella e per Anas S.p.A. l’ingegner Marco Bosio.

Mediante la sottoscrizione di un disciplinare è stata puntualmente regolamentata la gestione delle competenze con l’assunzione a carico di Anas degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte strutturale dell’opera d’arte in sovrappasso alla SS36 e, a carico del Comune di Civate, della manutenzione degli elementi complementari della medesima opera.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha voluto esprimere viva soddisfazione “per lo spirito di collaborazione ed il senso di responsabilità dimostrati dagli Enti coinvolti per raggiungere questo importante risultato a beneficio della collettività che attende da tempo il completamento dell’opera”.