Valley Cars: a Valmadrera lo spettacolo di drifting e auto in piazza

Sabato 2 luglio appuntamento in Piazza Mercato organizzato dalla Pro Loco in collaborazione col Comune

Esposizione di auto, show di drifting, hip-hop, breakdance e molto altro

VALMADRERA – Drift Twins, la Pro Loco e il Comune di Valmadrera presentano “Valley Cars”, un evento organizzato per gli appassionati di auto e non solo in calendario sabato 2 luglio, dalle 15 in Piazza Mercato.

All’evento sarà possibile ammirare una grande varietà di auto selezionate con allestimenti tuning e non solo. Inoltre si potrà assistere allo spettacolo di drifting. Il drfting è l’abilità di condurre l’auto di traverso lungo un tracciato prefissato, quasi un’arte del saper condurre un’auto. Solitamente il drfting vede diversi piloti confrontarsi una vera e propria competizione, durante la quale non viene utilizzato il cronometro, ma viene appunto premiata l’abilità di conduzione del pilota. Nell’evento di sabato le auto non gareggeranno, ma verrà presentato uno show che saprà strappare applausi a scena aperta.

A fare da cornice all’evento principale e alle auto in mostra, ci sarà una spettacolo di breakdance, ospiti e ovviamente buona cucina.

Locandina dell’evento in allegato