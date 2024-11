Valmadrera: al via i lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione

Sono iniziati i lavori per l’installazione di 1.400 nuovi centri luminosi a tecnologia LED

Questi interventi porteranno benefici per la sicurezza urbana e un significativo risparmio energetico

VALMADRERA – Sono ufficialmente iniziate le “Opere di riqualificazione energetica e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione” sul territorio comunale, di proprietà del Comune.

L’aggiudicazione della concessione del servizio di pubblica illuminazione comunale, per una durata di quindici anni, è avvenuta a seguito della gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco nel mese di novembre 2023 e recepita dall’Amministrazione Comunale con la determina di approvazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nel mese di dicembre 2023. La concessione è stata assegnata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla società SIMET Soluzioni Energetiche Srl di Albignasego (PD) e dalla società STEA Srl di Brescia.

A seguito dell’aggiudicazione della concessione del servizio, il 12 aprile 2024 è stato sottoscritto il relativo Contratto di concessione mediante finanza di progetto, in conformità alla normativa vigente. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha quindi elaborato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’intera rete di pubblica illuminazione presente sul territorio comunale.

Dopo essere stato validato dall’organo di verifica competente, il progetto è stato definitivamente approvato dall’Amministrazione Comunale con determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici in data 3 ottobre 2024.

A seguito del verbale di consegna dei lavori, è iniziata, dal 28 ottobre scorso, la fase operativa della riqualificazione impiantistica. Le ditte incaricate sono già al lavoro sul territorio comunale per sostituire i centri luminosi presenti lungo le vie cittadine. Il progetto prevede l’installazione di circa 1.400 nuovi centri luminosi a tecnologia LED, destinati a sostituire gli apparecchi obsoleti, attualmente a vapori di mercurio e sodio.

In alcune strade sarà necessario effettuare anche lavori di natura edile e impiantistica, tra cui la sostituzione delle linee di alimentazione, l’interramento delle vecchie linee aeree che alimentano i punti luce e la parziale sostituzione dei pali di sostegno ritenuti non più idonei.

Tutte queste lavorazioni saranno completate entro i prossimi 6 mesi, in linea con il cronoprogramma che prevede il termine dei lavori in 180 giorni. Da quando sono ufficialmente iniziati, nelle scorse settimane è già possibile notare i nuovi apparecchi installati in alcune vie cittadine, tra cui: via Roma (nel tratto compreso tra l’incrocio semaforico con via XXV Aprile/P. Sposi e la Stazione ferroviaria), via XXV Aprile, via Casnedi, via Gavazzi, via Santa Vecchia e via IV Novembre.

A breve, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le società aggiudicatarie della concessione del servizio, organizzerà una conferenza stampa per presentare questo importante progetto di riqualificazione energetica.

L’iniziativa mira a migliorare la sicurezza della viabilità cittadina grazie all’installazione di nuovi e performanti centri luminosi dotati delle più moderne tecnologie LED, con un significativo impatto anche sui consumi energetici, permettendo notevoli risparmi nell’alimentazione degli impianti.