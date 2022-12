Valmadrera. Contrasto atti intimidatori e spaccio: definite le linee d’azione

Approvate dalla Giunta le modalità d’uso delle risorse

Tutte le azioni saranno finanziate dal Fondo nazionale e prevedranno il coinvolgimento di istituzioni scolastiche e realtà associative del territorio

VALMADRERA – Approvate a Valmadrera, in sede di Giunta comunale, le linee d’indirizzo per utilizzare le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e per azioni di prevenzione e contrasto della vendita di spaccio e di sostanze stupefacenti. Per il primo punto il Comune beneficerà di oltre 5.700 euro, funzionali per promuovere azioni risarcitorie e/o azioni di promozione della legalità in collaborazione con scuole, associazioni, secondo le indicazioni fornite da ANCI. Destinati invece 6.500 euro all’acquisto di strumentazione in dotazione alla Polizia Locale, oltre che per lo svolgimento di attività informative/formative negli istituti scolastici della città, sulla base del progetto di rete del ‘Distretto sociale di Lecco’ approvato e finanziato da Regione Lombardia, inerente ad azioni di prevenzione e contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti.

“La Giunta comunale – commenta il sindaco Antonio Rusconi – su proposta degli assessori alla partita Brioni Raffaella e Butti Marcello, escludendo azioni risarcitorie, ha destinato le somme interamente all’implementazione degli interventi già in essere o programmati nei prossimi mesi sui temi citati, e che trovano riscontro nella pianificazione allegata al bilancio comunale, nel piano per il diritto allo studio, nella programmazione sociale d’Ambito/distretto, nella programmazione culturale e sociale anche in collaborazione progettuale ed operativa con le realtà istituzionali ed associative del territorio (anche avvalendosi nel caso degli strumenti previsti dal Regolamento Comunale per la concessione dei contributi) ed ha previsto quindi di destinare le somme alle azioni di seguito elencate, gran parte delle quali in sinergia con istituzioni scolastiche e formative e realtà associative del territorio“.

Azioni di contrasto agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

Per contrastare gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali si farà leva sulla promozione di attività culturali di educazione alla legalità (tramite incontri con autori/testimoni, film, teatro ecc…), in specifico conoscenza e contrasto dei fenomeni mafiosi, in collaborazione con istituzioni scolastiche ed associazioni, anche imprenditoriali, del territorio, in particolare in occasione della ‘Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’ del 21 marzo, che vedrà nel 2023 lo svolgimento in Lombardia degli eventi centrali. Riferimento in tal senso sarà la Biblioteca civica, mentre i partner attuativi saranno Coordinamento Libera e Associazione ‘Lo Stato dell’arte’, entrambe di Lecco.

Inoltre si punterà su attività di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione, alla cura e gestione dei beni pubblici, coinvolgendo gruppi e associazioni del territorio per guidarle all’uso degli strumenti normativi e regolamenti a disposizione, e sostenerle nella promozione dei valori sostenuti, facendo partecipare anche la popolazione. Evento culminante dell’azione sarà a giugno 2023 la realizzazione di una giornata dell’Associazionismo nelle piazze del paese, già in fase di progettazione. A fare da riferimento i Servizi civici, e da partner attuativi Parrocchia Sant’Antonio Abate di Valmadrera, Banca del tempo di Valmadrera, Centro servizi volontariato Solevol di Lecco.

Infine si realizzeranno attività specifiche rivolte ad adolescenti e giovani, soprattutto neo maggiorenni, connesse agli eventi istituzionali del 25 aprile, del 9 maggio e del 2 giugno, i quali includeranno la conoscenza della Costituzione, del funzionamento dell’UE con iniziative mirate di educazione alla cittadinanza, relative al voto, al servizio civile, alle professioni e altro. Per quest’azione referenti la Consulta giovanile e i Servizi civici, partner attuativi AVIS Valmadrera e CFP A.Moro.

Azioni di prevenzione e contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti

Per quanto riguarda invece la prevenzione e il contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti si punterà sull’acquisto di materiale e attrezzature da parte della Polizia Locale per interventi preventivi e controlli, oltre che sulla prosecuzione e implementazione delle azioni di formazione e prevenzione all’uso e abuso di sostanze stupefacenti, percorso già in atto presso il CFP ‘A.Moro’ con la collaborazione dell’Associazione ‘Il Gabbiano onlus’ di Calolziocorte e l’Impresa sociale ‘Girasole’ di Lecco. Riferimento per le azioni Comando di Polizia Locale e Servizi alla persona.