Valmadrera. In scena il musical “Pinocchio” con gli alunni della scuola primaria Cima

Oltre 400 persone al teatro ArteSfera per il musical

“Serata bellissima: dietro le quinte si respirava un senso di attesa e di emozione, poi esploso in una rappresentazione impeccabile”

VALMADRERA – I 124 alunni della scuola Primaria Paritaria Cuore Immacolato di Maria (C.I.MA.) sono stati i protagonisti del tradizionale musical di fine anno. Davanti ad un pubblico di oltre 400 persone, sul palco del Cine teatro Parrocchiale Artesfera, è andata in scena la rappresentazione di “Pinocchio“, opera di Collodi e libro italiano più tradotto al mondo con le sue 260 traduzioni.

La scuola C.I.MA. ha voluto soffermarsi, attraverso coreografie e dialoghi teatrali, proprio sul valore educativo della celebre opera: in scena sono così andati i dialoghi fra Pinocchio e Geppetto, la “coscienza” rappresentata dal Grillo Parlante, le tentazioni di Lucignolo, gli inganni del Gatto e della Volpe, i buoni consigli della fata Turchina e l’abbraccio conclusivo fra Geppetto e Pinocchio, ormai cresciuto da semplice burattino a bambino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.

Presenti al musical anche il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, il parroco, don Isidoro Crepaldi e il direttore generale della “Fondazione Monsignor Giulio Parmigiani”, Marco Anghileri, che ha voluto soffermarsi sull’importanza dell’educazione e del percorso di crescita consapevole che la scuola C.I.MA. svolge quotidianamente verso tutti gli iscritti. Proprio a bambine e bambini è stato riservato l’applauso di tutti i presenti: la rappresentazione del Musical giunge al termine di un lungo percorso coreografico e teatrale che ha visto il coinvolgimento di tutte le cinque classi della scuola e, contestualmente, anche di tutto il corpo docente che ha curato ogni singolo dettaglio, compresi i fondali delle scene e i diversi abiti che di volta in volta hanno caratterizzato bambine e bambini on stage.

“Il musical è il modo che abbiamo per restituire ai genitori la quotidiana fiducia che riservano nei confronti della scuola C.I.MA. e di uno stile educativo e didattico improntato a valorizzare le peculiarità di ogni alunno – continua Matteo Sala, coordinatore delle attività didattiche ed educative della scuola C.I.MA. –.È stata una serata bellissima: dietro le quinte si respirava un senso di attesa e di emozione che è poi esploso in una rappresentazione impeccabile del musical. Anche questa serata sarà un ricordo indelebile per chi l’ha vissuta e un’ulteriore tappa del percorso di crescita con cui vogliamo accompagnare i nostri bambini e le nostre bambine”.